Eklat in Cannes: Mit welchen Worten Denzel Washington Fotografen beschimpfte

US-Schauspieler Denzel Washington hat Montagabend bei den Filmfestspielen von Cannes überraschend eine Goldene Palme als Anerkennung für seine herausragende Karriere erhalten.

Der 70-Jährige war in Südfrankreich, um der Premiere von Spike Lees neuestem Film "Highest 2 Lowest" beizuwohnen, einer Adaption von Akira Kurosawas legendärem Film "Zwischen Himmel und Hölle" ("High and Low"). Washington spielt in dem Krimi einen Musikmogul. Es ist seine fünfte Zusammenarbeit mit Lee.

Denzel Washington in Cannes von Fotografen angetatscht Auf dem roten Teppich wurde der 70-Jährige von seinen Co-Stars A$AP Rocky und Jeffrey Wright begleitet. Dabei geriet der Filmstar in eine Auseinandersetzung mit einem Fotografen. Dieser berührte Washington, um dessen Aufmerksamkeit zu erregen. Der Schauspieler ging daraufhin mit erhobenem Zeigefinger auf den Mann zu und sagte wiederholt "Stop". Als Washington weggehen wollte, begrapschte der Fotograf ihn wieder am Arm. Washington forderte ihn erneut auf, damit aufzuhören.

Lippenleser analysiert Washingtons Reaktion Lippenleser Jeremy Freeman analysierte den Vorfall im Gespräch mit der Daily Mail. Demzufolge sei Washington in Rage geraten. Während er sich dem Fotografen zugewendet habe, habe er geschrien: "Hey, noch einmal, hör auf!" "Ich sag dir: Hör auf, hör auf! Fass mich nie wieder an!", so der Filmstar laut Lippenleser. "Ich rede mit dir, hör auf, okay?" Laut Freeman antwortet der Fotograf Denzel: "Nicht erlaubt." Er habe gelacht und, den Vorfall herunterspielend, hinzugefügt: "Ja, ja, ja." Trotz der nachdrücklichen Worte und der erbosten Körpersprache des Schauspielers ist zu sehen, wie der Fotograf in einem Clip erneut nach Denzel greift und die Frechheit besitzt, zu fragen: "Darf ich ein Foto machen?" Washington, der zu diesem Zeitpunkt völlig die Nase voll zu haben scheint, schreit zurück: "Hör auf, hör auf, hör auf. Ich meine es ernst. Hör auf, hör auf."

Im Festivalpalast wurde der Schauspieler dann aufgemuntert: Spike Lee und Festivaldirektor Thierry Frémaux überreichten ihm den Ehrenpreis für seine künstlerischen Verdienste. "Das ist eine totale Überraschung für mich, deshalb bin ich ein wenig gerührt, aber ich danke Ihnen allen von ganzem Herzen", sagte der Geehrte. Zweifacher Oscar-Preisträger Die Filmrollen des zweifachen Oscar-Preisträgers reichten vom Schwarzen Aktivisten Malcolm X bis hin zum betrunkenen, aber heldenhaften Piloten in "Flight". Seine Rolle als abtrünniger Detektiv in "Training Day" brachte ihm 2002 seinen zweiten Oscar ein, nach seinem ersten 1990 für "Glory". Washington führte 2007 Regie und spielte die Hauptrolle in dem Film "The Great Debaters" über einen Professor, der ein Debattierteam eines Schwarzen US-Colleges zu nationalem Ruhm führte. Außerdem produzierte er das Drama "Antwone Fisher" und spielte die Hauptrolle darin. Robert De Niro erhielt letzte Woche bei der Eröffnungsfeier des Festivals die Goldene Palme für sein Lebenswerk. In seiner Dankesrede rief er zu Protesten gegen US-Präsident Donald Trump auf. "Highest 2 Lowest" kommt am 22. August in die US-Kinos.