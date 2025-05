Nicole Kidman: Böse Perücken-Panne auf dem Red Carpet in Cannes

Die Schauspielerin griff das diesjährige Thema der Met Gala, "Superfine: Tailoring Black Style", mit ihrem maßgeschneiderten Kurzhaarschnitt auf, da dieser "die Essenz des Dandytums" unterstreiche, indem er "die Dandys und ihre Individualität, Eleganz und ihr Selbstbewusstsein würdige – wobei jedes Detail auf diese einzigartige Person zugeschnitten ist", hieß es laut Page Six in einer Pressemitteilung.

Und tatsächlich waren Kidmans Haare bei ihrem Aufritt bei den Filmfestspielen in Cannes wieder auffällig lang. Weswegen man annimmt, dass der Hollywoodstar eine Perücke trug, als er über den Red Carpet stolzierte. Immerhin lagen zwischen Kidmans Besuch in Frankreich und der Met Gala nur wenige Wochen.

Bereits da nahm man aber bereits an, dass man die Oscar-Preisträgerin schon bald wieder mit längeren Haaren zu sehen bekommen könnte - immerhin ist die gebürtige Australierin dafür bekannt, bei fast allen ihrer Projekte Perücken zu tragen.

Dabei schien dem Stylisten der Schauspielerin aber ein kleines Missgeschick unterlaufen zu sein, wie adleräugige Beobachter feststellen: Nicole Kidman lief am Donnerstag Hand in Hand mit ihrem Co-Star Henry Golding über den roten Teppich, als sie in Cannes eine kleine Perücken-Panne erlitt.

Kidman war zu den Filmfestspielen gekommen, um die zweite Staffel von "Nine Perfect Strangers" zu feiern.