Jessica Biel: Verletzliches Interview über Zwang, Hochglanz-Fassade zu erhalten

Jetzt gab Jessica Biel bei der Premiere ihrer neuesten TV-Serie "The Better Sister" sensible Informationen über das Leben im Rampenlicht preis.

Jessica Biel versteht es, Zähne zusammenbei ß en zu müssen

Mit dem Magazin People sprach die 43-Jährige über die Serie, in der sie eine Frau spielt, die im Zentrum eines Skandals steht. Bezugnehmend auf ihre Rolle kam Biel auf ihren eigenen Umgang mit dem Thema Privatsphäre zu sprechen.

Bei der Premiere am 20. Mai in New York City erklärte die Schauspielerin, dass die Darstellung ihrer verschiedenen Charaktere "immer kathartisch ist, egal, was ich tue". "Man findet etwas in seinem Leben, das parallel zu etwas verläuft, das man versteht, oder einen Berührungspunkt, mit dem man sich verbinden kann, was die eigene Figur gerade durchmacht", sagte sie. "Manchmal ist es abstrakt, manchmal sehr linear."