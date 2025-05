"Stranger Things"-Star: "Fühle mich nicht besonders gut"

Die finale Staffel der Netflix-Kultserie "Stranger Things" soll noch heuer erscheinen, ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. Abgedreht ist die Serie natürlich schon seit langem, die Stars sind bereits weitergezogen.

Neben Millie Bobby Brown gehört Finn Wolfhard zu jenen Stars, die dank "Stranger Things" ihren großen Durchbruch schafften und auf eine langfristige Karriere in Hollywood hoffen dürfen. Der 22-Jährige hat vier Projekte in der Pipeline, darunter sein erstes Musikalbum "Happy Birthday", das am 6. Juni erscheint.

In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift Cosmopolitan (inklusive Fotostrecke, in der sich Wolfhard erwachsen und betont alternativ-lässig gibt) sprach Wolfhard nicht nur über das Ende der Erfolgsserie, sondern auch über sein schwieriges Liebesleben.