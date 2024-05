Jessica Biel und Justin Timberlake: Die dunklen Geheimnisse ihrer Beziehung

Cameron Diaz war eifersüchtig auf Jessica Biel

2007 verliebten sich der Sänger und die Schauspielerin. Nachdem sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hatten, kamen sie einander bei einer Golden-Globes-Afterparty erstmals näher. Der Funke zwischen den beiden soll Timberlakes Ex-Freundin Cameron Diaz angeblich zum Ausrasten gebracht haben. Die beiden waren drei Jahre lang ein Paar gewesen und hatten sich 2006 getrennt. Laut People soll es zwischen Diaz und Timberlake zu einem heftigen Streit gekommen sein, nachdem die Schauspielerin den Musiker bei besagter Party bei einem Gespräch mit Biel ertappt hat.

Timberlake wurde von Biel gestalkt

Justin Timberlake rühmt sich später damit, er hätte sich ziemlich ins Zeug gelegt, um Biel zu erobern. "Es gibt so etwas wie Ritterlichkeit und das musste nicht mit der Geburt des Internets sterben", zitierte UsWeekly den ehemaligen Boyband-Star, der Biel eigenen Angaben zufolge um das erste Date gebeten haben soll. "Ich musste ziemlich hartnäckig sein, um sie dazu zu bringen, 'ja' zu sagen", behauptete Timberlake.

Quellen zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild von den Anfängen der Beziehung des Hollywood-Paares. Laut Insidern ließ Timberlake Biel zappeln und soll sie auch nicht sofort angerufen haben. Während einer Geburtstagsfeier, die Biel Jahre später für ihren Partner veranstaltete, hielt sie eine Rede vor Freunden und Familie, in der sie angab, die Sache damals selbst in die Hand genommen zu haben.

Sie sei zu Justin Timberlakes Haus gefahren, nachdem sich dieser nicht wieder bei ihr gemeldet hatte. Ein Partygast erzählt der Daily Mail, Biel habe behauptet, dass sie den Popstar geradezu dazu überreden musste, sich ein Date mit ihr auszumachen.

Lange Zeit kein Kuss

Als Justin Timberlake schließlich anrief, dauerte es nicht lange, bis Jessica Biel klar wurde, dass sie ihn heiraten wollte. "Ich habe diese wirklich witzige E-Mail, die ich an meine Produktionspartnerin Michelle [Purple] geschickt habe, und darin steht im wahrsten Sinne des Wortes: 'Okay, ich kann das Treffen nicht wahrnehmen, also muss ich absagen, außerdem weiß ich, dass ich diesen Mann heiraten werde'", erzählte die Schauspielerin 2017 in einem Interview in "The Late Late Show with James Corden" über die Anfänge ihrer Beziehung.

Tatsächlich soll die Romanze zunächst aber sehr schleppend vorangeschritten sein. Die Beziehung wurde zu Beginn größtenteils über das Telefon geführt. Biel erzählte Corden, Timberlakes stressiger Tourplan habe dazu geführt, dass Körperkontakt damals kaum möglich gewesen sei. "Wir haben uns sehr lange nicht geküsst, weil er auf Tour war", sagte sie, "und wir haben am Telefon geredet, wie es Teenager tun, wir haben stundenlang nur am Telefon geplaudert. Also haben wir uns wirklich sehr lange nicht geküsst".