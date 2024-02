"Playboy"-Model erhebt Affären-Vorwürfe gegen Justin Timberlake

Nachdem schon Britney Spears ihrem Ex-Freund Justin Timberlake in ihren Memoiren vorgeworfen hat, ihr während ihrer früheren Beziehung fremdgegangen zu sein, meldet sich jetzt das ehemalige "Playboy"-Model Zoe Gregory zu Wort. Sie behauptet, sie habe sich einmal mit Timberlake getroffen, als der Sänger mit Schauspielerin Cameron Diaz zusammen war.

Wieso Diaz und Timberlake es nicht vor den Traualtar schafften

In einem Interview mit Ellen DeGeneres wurden kursierende Verlobungsgerüchte dementiert, als Timberlake bekannt gab, dass eine Hochzeit in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei. "Ich muss wissen, soll ich mir jetzt ein Brautjungfernkleid zulegen oder nicht?", neckte die Talkshow-Moderatorin damals den Musiker. Timberlake antwortete: "Weißt du was? Reservier dir doch eines. Das Einzige ist, dass du die nächsten 15 Jahre die gleiche Größe behalten musst."

Zwei Monate später erklärte Diaz, die inzwischen mit Rock-Star Benji Madden verheiratet ist, zu DeGeneres: "Ich habe eine Bindungsphobie. Ich schaffe es einfach nicht."