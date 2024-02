Vom Superstar zum Buhmann: Justin Timberlake in der Krise

Während Britney Spears die Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" feiert, dürfte einer nicht besonders erfreut sein über die Dinge, die die Musikerin in ihrem Buch erzählt: Ihr berühmter Ex-Freund Justin Timberlake. Spears packt in ihrer Autobiografie über die Beziehung mit ihm aus und sagt, sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht.

Nach Spears' Vorwürfen: Timberlake im Netz mit Hass überschüttet

Musik-Superstar Timberlake sah sich daraufhin gezwungen, die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Account zu deaktivieren, nachdem er wütenden Bemerkungen vonseiten seiner Fans ausgesetzt gewesen war. Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, er habe die Entscheidung aufgrund der "hasserfüllten, abscheulichen Dinge, die die Leute sagten" getroffen. Auch Ehefrau Jessica Biel wurde zur Zielscheibe böser Kommentare, da viele begannen, negative Bemerkungen unter ihren Postings zu hinterlassen.