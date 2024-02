Überraschende Wendung: Brad Pitts großer Triumph im Krieg mit Angelina Jolie

Brad Pitt profitiert von jüngster Gerichtsentscheidung

Das Weingut, auf dem Pitt und Jolie 2014 auch geheiratet hatten, steht demnach schon seit einiger Zeit im Mittelpunkt des Gerichtsstreits zwischen den beiden Schauspielern. Jolie hat ihre Hälfte an eine Tochtergesellschaft des Getränkekonglomerats des russischen Milliardärs Yuri Shefler verkauft. Im Sommer 2021 soll Pitt per Pressemitteilung erfahren haben, dass die "Maleficent"-Darstellerin ihren Anteil an den russischen Oligarchen verkauft hatte, den Pitt zuvor als Käufer abgelehnt hatte. Pitt hat daraufhin eine Klage gegen seine Ex-Frau eingereicht, in der sie beschuldigt wird, versucht zu haben, ihn von einem möglichen Verkauf auszuschließen, während sie selbst alles daran gesetzt habe, ihren Anteil loszuwerden. Beide besaßen bis dahin noch jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Luxus-Anwesen.