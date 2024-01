Brad Pitts neues Gesicht: Arzt sieht Hinweise auf Facelifting

Der Arzt verglich Fotos des Hollywood-Stars, die bei der Oscar-Verleihung 2020 aufgenommen wurden, mit denen vom vergangenen Juli, als er in Wimbledon auf dem Centre Court saß. "Das war er vor vier Jahren im Jahr 2020 und man kann sehen, dass er die normalen Alterserscheinungen zeigt", stellt der Arzt mit. "Tiefe statische Linien, Volumenverlust im Augen- und Mittelgesichtsbereich und eine gewisse Erschlaffung der Haut im unteren Gesichtsbereich."

"Letztes Jahr war es in Wimbledon, wo man seine Verwandlung bemerkte. Schauen Sie sich die Veränderung in seinem Gesicht an und sehen Sie, wie jugendlicher er aussieht, wenn Sie ihn von der Seite im Profil betrachten", so Dr. Jonny Betteridge weiter. "Sie können sehen, dass die Veränderung der unteren Gesichtskontur wirklich beeindruckend ist, und wenn Sie nach dieser Narbe suchen, können Sie erkennen, dass dies mit einem Facelift zusammenhängt." Der Mediziner behauptet ferner, an Pitts Ohr finde sich das "klassische Aussehen einer Facelift-Narbe".