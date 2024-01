Provokantes Vogue-Shooting: Nicole Kidman, wie man sie noch nie gesehen hat

Provokantes Shooting: Nicole Kidman macht Heidi Klum Konkurrenz

Während sie in zum Teil sehr aufreizender Unterwäsche für die Aufnahmen diverse Posen einnahm, hätte sie doch glatt so manch Supermodel wie Heidi Klum Konkurrenz machen können. So posierte Kidman unter anderem in einem Spitzenbodysuit mit langen Ärmeln und Korsettdetails, der mit einem Strumpfgürtel kombiniert wurde. Bei einer weiteren Aufnahme schlüpfte sie in ein Riemchen-Bustier und einen engen Rock, in Nackt-Optik. Während des Fotoshootings schlängelte sich zudem eine schwarze Schlange um den Hals der Schauspielerin.

