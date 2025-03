In der Krise: Insider über Justin Timberlakes Kampf, seine Karriere zu retten

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Justin Timberlake kämpft mit abnehmender Beliebtheit und einem Image-Schaden aufgrund von Britney Spears' Memoiren.

Sein neues Album 'Everything I Thought It Was' blieb hinter den Erwartungen zurück, und er musste Konzerte wegen gesundheitlichen Problemen absagen.

Timberlake soll nun planen, seine Karriere zu revitalisieren. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Justin Timberlake hat Berichten zufolge mit abnehmender Beliebtheit bei seinen Fans zu kämpfen. Tatsächlich hat der Musiker eine schwierige Zeit hinter sich.

Im September wurde der US-Popstar wegen Trunkenheit am Steuer zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldbuße verurteilt. Ein Richter in New York befand ihn für schuldig, am 18. Juni mit seinem Pkw betrunken durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York gefahren zu sein.

Justin Timberlake nicht mehr "Everybody's Darling" Doch bereits vor seiner folgenschweren Alkohol-Eskapade hatte der Sänger unter einem Image-Schaden zu leiden, der durch die Veröffentlichung von Britney Spears' Memoiren entstanden war. Justin Timberlake war zwischen 1999 und 2002 mit der US-Sängerin liiert.

In ihrem Buch "The Woman in Me", das 2023 erschienen war, packte die Sängerin über die Beziehung mit Timberlake aus und erzählte unter anderem, von ihrem Ex-Freund schwanger gewesen zu sein. Der Sänger habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Timberlake sah sich daraufhin gezwungen, die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Account zu deaktivieren, nachdem er wütenden Bemerkungen vonseiten seiner Fans ausgesetzt gewesen war. Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, er habe die Entscheidung aufgrund der "hasserfüllten, abscheulichen Dinge, die die Leute sagten" getroffen. Auch Ehefrau Jessica Biel wurde zwischendurch zur Zielscheibe böser Kommentare, da viele begannen, negative Bemerkungen unter ihren Postings zu hinterlassen.

Timberlakes neues Album blieb hinter Erwartungen zurück Das angekratzte Image des Popstars scheint mittlerweile auch negative Auswirkungen auf seine musikalische Karriere zu haben. Timberlake soll hinter verschlossenen Türen daher auch nicht gerade gut auf Spears zu sprechen sein. Der Sänger ist angeblich stinksauer wegen des Dramas, mit dem seine Ex-Freundin "seine neue Musik in den Schatten stellt", berichtete bereits Anfang des vergangenen Jahres eine Quelle gegenüber Page Six. "Justin hatte gehofft, dass die Gegenreaktion [wegen Spears‘ Memoiren] vorbei sein würde, sodass er sich auf sein neues Album konzentrieren kann, auf das er sich sehr freut, aber jeden Tag kommt etwas Neues", sagt der Insider. Timberlake "kocht [inzwischen] vor Wut." 2024 erschien das jüngste Album des Sängers "Everything I Thought It Was". Laut Kritikern soll es aber weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein.

Gesundheitliche Probleme: Konzert abgesagt Vor wenigen Tagen sah sich Timberlake zudem gezwungen, die letzte Show seiner US-Tour in Columbus, Ohio, knapp 10 Minuten vor Konzertbeginn abzusagen. Der Auftritt in Columbia war ursprünglich für November geplant, wurde aber zusammen mit fünf anderen Shows auf Februar verschoben, da der Sänger an Bronchitis und Kehlkopfentzündung gelitten hatte. Die Show wurde als letzte Etappe von Timberlakes "Forget Tomorrow World Tour" neu angesetzt, wurde schließlich aber erneut abgesagt. Timberlake erklärte auf Instagram: "Leute. Ich bin untröstlich" – aber er sei bereits mit einer Grippe zum Soundcheck gegangen und "sie hat mich fertig gemacht". Daher könne er nicht auftreten. Der Musiker entschuldigte sich bei seinen Fans und versicherte eine Rückerstattung der Tickets.

Fans enttäuscht Zuvor war der Musiker zum Teil dafür kritisiert worden, im Rahmen seiner US-Tour zu viele neue Songs anstelle der Favoriten seiner Fans gespielt zu haben. Insidern zufolge soll es ihm peinlich gewesen sein, als er das Publikum aufforderte, bei einem Song von seinem neuen Album mitzusingen – und schnell merkte, dass seine Fans den Text nicht kannten. Eine Quelle aus dem Umfeld des Popstars behauptet gegenüber Daily Mail, Timberlake könne "verstehen, warum die Leute sauer auf ihn seien, weil er einige seiner Shows abgesagt habe, oder dass sie von seinen Konzerten enttäuscht seien, weil sie nicht genug von seiner alten Musik hatten." Es heißt, der 44-Jährige versuche nun verzweifelt, seine verärgerten Fans bei Laune zu halten und seine Karriere erneut anzukurbeln. Nicht zuletzt, da Gerüchte um einen geplanten Film über das Leben von Britney Spears kursieren, der wohl auch seine umstrittene Vergangenheit mit der Pop-Prinzessin aufgreifen dürfte. Angeblich soll der ehemalige Boy-Band-Star sogar ein N*SYNC-Comeback in Erwägung ziehen. Die Reaktion auf sein neues Album habe ihm "klar gemacht, was als Nächstes kommen muss, und das ist eine N*SYNC-Reunion", wird eine Quelle zitiert. Bestätigt wurden die angeblichen Pläne des Musikers bisher allerdings nicht.