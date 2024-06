Verhaftung von Justin Timberlake: Neue Details zu fahrlässigem Verhalten

Der Polizist sei davon ausgegangen, dass Timberlake nicht selbst fahren würde, sondern "nach Hause gefahren werden würde." Doch nur "einige Minuten später" hätte der Beamte den Sänger wieder am Steuer gesehen.

"Was für ein Idiot", lästert der Insider über den international bekannten Star. "Ich denke, er könnte sich einen Fahrer leisten."

Timberlake hat die jüngsten Berichte über seine Verhaftung bisher nicht kommentiert.

"Harte Woche"

Dem US-Promiportal Page Six zufolge hat sich Timberlake zuvor während eines Konzerts in Chicago am Freitagabend erstmals zu dem Vorfall geäußert. "Es war eine harte Woche", habe der Musiker dem Publikum mitgeteilt. "Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, mich zu lieben, aber ihr liebt mich trotzdem weiterhin." Seine Fans seien mit ihm durch "Höhen und Tiefen" gegangen. Dem Bericht zufolge habe Timberlake während seiner Verhaftung Sorgen geäußert, dass die Sache Auswirkungen auf kommende Auftritte haben könnte.

Timberlake, der mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist derzeit mit einem neuen Album auf Tour. Der mehrfache Grammy-Gewinner ("Cry Me a River", "What Goes Around... Comes Around") plant ab Juli in Europa aufzutreten.