Suri Cruise feiert Meilenstein - und distanziert sich von Vater Tom

Tom Cruise, der zu seiner Tochter bereits seit Jahren keinen Kontakt haben soll, war bei der Zeremonie nicht anwesend. Anstatt seiner Tochter zu gratulieren, besuchte der Action-Star ein Konzert von Taylor Swift in London.

Das letzte Mal, dass Tom Cruise in Suris Gesellschaft abgebildet wurde, war vor fast zwölf Jahren – im Juli 2012, als die Promi-Tochter sechs Jahre alt war.

Suri legt Namen Cruise ab

Suri wird voraussichtlich im Herbst die Carnegie Mellon University in Pittsburgh besuchen. Den Nachmanen ihren Vaters scheint sie nicht mehr zu verwenden.

In der Broschüre zu ihrer Highschool-Abschlussfeier wird der Teenager laut Page Six mit "Suri Noelle" angeführt - womit sie sich offiziell von ihrem berühmten Papa zu distanzieren scheint.

Laut Hello! soll die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes den Nachnamen Cruise schon länger nicht mehr verwenden. Stattdessen scheint sie den zweiten Vornamen ihrer Mama als ihren neuen Familiennamen angenommen zu haben. Die ursprüngliche Geburtsurkunde der Promitochter, die am 5. Mai 2006 eingereicht wurde, besagt, dass sie im St. John's Health Center in Santa Monica, Los Angeles, als Tochter von Thomas Cruise und Katie Noelle Holmes geboren wurde. Ihr vollständiger Name ist "Suri Cruise".

Als sie jedoch kürzlich in der Aufführung der Musikkomödie "Head Over Heels" ihrer Schule auftrat, blieb der Name Cruise auch schon unerwähnt. Der Teenager wurde dem Bericht zufolge auf dem Theaterzettel als Suri Noelle aufgeführt. Ein offizieller rechtlicher Antrag auf Namensänderung soll aber noch nicht eingereicht worden sein.