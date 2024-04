Erwachsen geworden: Suri Cruise wird 18 - und ist kaum wiederzuerkennen

Wie die Zeit vergeht: Suri Cruise , die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise , wird am 18. April 18 Jahre alt. In Europa wäre der Promi-Spross damit volljährig.

Dafür, dass sie trotz ihres berühmten Nachnamens halbwegs normal aufwachsen konnte, sorgt Holmes, die alles daran setzt, die Privatsphäre ihre Tochter vor der Presse zu schützen - auch wenn das Mutter-Tochter-Duo in New York nicht selten von lästigen Paparazzi verfolgt wird.

Promi-Tochter wird erwachsen: So sieht Suri Cruise heute aus

Wenige Tage vor ihrem Geburtstag wurde Suri Cruise fotografiert, als sie mit Freundinnen in New York unterwegs war. Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen die Schauspielertochter lässig-cool gekleidet in einem roten Pullover mit weißen Längsstreifen, einem weißen Seidenrock und braunen Rauleder-Schlapfen zu sehen ist (zu sehen hier).

Und wer Suri Cruise schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen hat, wird sich wundern: Die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise sieht auf den jüngsten Paparazzi-Fotos, dezent geschminkt, fast gar nicht mehr wie ein Teenie aus. Suri ist mittlerweile zu einer jungen Dame herangewachsen, die sich in Sachen Kleidungsstil an ihrer Mama Katie Holmes zu orientieren scheint.