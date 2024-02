Familien-Therapeutin: Warum Tom Cruise Beziehung zu Tochter Suri geheim hält

Seit Jahren soll Tom Cruise nun schon keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter Suri Cruise haben. Nachdem Katie Holmes 2012 die Scheidung von Cruise beantragt hatte, zog sie zusammen zu Suri nach New York. Präsentierte er sich während Suris Zeit als Kleinkind vor den Augen der Paparazzi noch als liebevoller und beschützender Vater, soll der "Mission Impossible"-Star die inzwischen 17-Jährige kaum zu Gesicht bekommen haben. 2013 soll es Medienberichten zufolge zum letzten Treffen zwischen Vater und Tochter gekommen sein.

Und während niemand weiß, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, behauptet eine Familientherapeutin, dass Cruise seine Beziehung zu seiner Tochter aus einem bestimmten Grund möglicherweise geheim hält.

Tom Cruise könnte Beziehung zu Suri absichtlich geheim halten

Die New Yorker Neuropsychologin Sanam Hafeez ist sich sicher, dass die Scheidung von Tom Cruise und Katie Holmes für Suri nicht einfach gewesen sein dürfte. Daher könnte es sein, dass Cruise - dessen Name zu den bekanntesten in der Unterhaltungsbranche zählt - die Privatsphäre seiner Tochter schützt.