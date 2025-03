Verlobte von US-Rockstar tot: Sie fiel vom Kreuzfahrtschiff

Schock für "Faster Pussycat"-Frontmann Taime Downe : Seine Verlobte Kimberly Burch ist tot. Berichten zufolge starb sie am 2. März während eines gemeinsamen Urlaubes auf einem Kreuzfahrtschiffes. Dort fiel sie vom Schiff. Burch wurde 56 Jahre alt. Downe ist 60 Jahre alt.

War es Unfall oder Absicht?

Das Paar, das seit sechs Jahren zusammen war, nahm beim siebentägigen 80er-Jahre-Cruise des "Royal Caribbean"-Schiffs "Explorer of the Seas" teil. Der Vorfall ereignete sich in der ersten Nacht der Reise. Gänzlich geklärt sind die Umstände von Burchs Tod aber noch nicht.

So bestätigte ein Sprecher des Schiffs kurz nach dem Vorfall im Interview mit der Daily Mail: "Unsere Crew hat sofort eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet, arbeitet mit den örtlichen Behörden zusammen und wir bieten der Familie des Gastes in dieser schwierigen Zeit Unterstützung und Hilfe."

Gerüchten zufolge soll es einen großen Streit zwischen Burch und Downe gegeben haben, woraufhin die 56-Jährige von ihrem Zimmerbalkon aus dem achten Stock ins Meer fiel. Doch ob es sich hierbei um einen Unfall oder um Suizid handelt, ist aktuell noch unklar – zumindest laut Burchs Mutter Carnell, die vom US-Gossip-Portal TMZ interviewt wurde. Carnell Burch betont, dass sie überzeugt sie, dass sich ihr Tod nicht absichtlich in den Tod stürzte, doch es mache sie stutzig, dass sie auf der Kreuzfahrt Alkohol getrunken habe, was ihre Tochter eigentlich nie tat, da es "nicht ihrem Naturell entsprach."

Statements der zuständigen Behörden gibt es bis dato noch keine.