Unheimliche Vorfälle in Meghan und Harrys Nachbarschaft erschüttern Montecito

Bei einer Durchsuchung durch die Behörden wurde auch Kokain in der Brieftasche des Verdächtigen gefunden.

Der Vorfall ereignete sich am Channel Drive, nur einen Steinwurf von Harrys und Meghans Multi-Millionen-Anwesen in der Rockbridge Road entfernt.

Vorfälle häufen sich: Montecito nicht mehr sicher ?

Dessen nicht genug. Laut "Montecito Journal" wurden im vergangenen Monat weitere Vergehen in der Umgebung verübt - darunter ein Angriff auf zwei Personen auf offener Straße. Berichten zufolge hielt ein Mann sein Fahrzeug mitten auf der Straße an, brüllte die Opfer wegen Hausfriedensbruchs an, stieg aus und packte eines der Opfer am Kragen. Als das andere Opfer dazwischengehen wollte, wurde es festgehalten und getreten.

Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, was polizeiliche Ermittlungen auslöste.

Am 2. Mai wurde ein Einbruch in ein Anwesen an der Olive Mill Road gemeldet - nur fünf Autominuten vom Haus der Sussexes entfernt. Dem Bericht zufolge wurden eine Glock-Pistole und hochwertige Stühle aus einem verschlossenen Lagercontainer im Garten gestohlen. Im Zusammenhang mit dem Einbruch kam es bisher zu keiner Festnahme.

Zuvor hatte der Express berichtet, dass es im Viertel Montecito zu einer Reihe weiterer Straftaten gekommen sei, darunter einem Autoaufbruch und die Meldung eines Anwohners, dass eine verdächtige Person "an Fenster klopfte und in Häuser hineinschaute."