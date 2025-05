Was Williams Gartenparty-Gäste über ihn als künftigen König aussagen

Prinzessin Kate zeigte sich erstmals seit zwei Jahren wieder bei einer Gartenparty auf dem Gelände des Buckingham-Palasts. Mit einem strahlenden Lächeln schritt sie diese Woche an der Seite ihres Zylinder tragenden Gatten William die Stufen in den Garten zu den wartenden Gästen hinunter, wie auf Bildern zu sehen war. Für den Anlass hatte Kate ein pastellgelbes Kleid mit passendem Kopfschmuck, einem sogenannten Fascinator, angelegt.

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Prinzessin Kate in Gelb

Die Princess of Wales hatte im vergangenen Jahr längere Zeit aussetzen müssen. Mitte Jänner 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie. Seit Abschluss der Therapie im September 2024 kehrt sie schrittweise wieder zu ihren royalen Aufgaben zurück. Tindall "echter Fels" Auch Williams Onkel, Prinz Edward, und seine Frau, Herzogin Sophie, nahmen nun an der Gartenparty teil, genauso wie Prinzessin Eugenie und Zara Tindall. "Sie hält eindeutig große Stücke auf ihre Familie und hat zu allen eine starke Bindung aufgebaut", zitiert das Magazin Marie Claire den Körperspracheexperten Darren Stanton. William und Kate "scheinen sie als einen echten Felsen zu sehen, auf den man sich immer verlassen kann. Die Familie liegt ihr sehr am Herzen", so Stanton. Marie Claire zufolge erkenne man an der Auswahl der Gäste, wer Williams wichtigste Bezugspersonen sein könnten, wenn er einmal auf dem Thron sitzt.

Britische Medien sehen auch Sophie in Zukunft in einer "wichtigen Rolle". Sie könnte Kates wichtige Stütze werden, wenn es einmal so weit ist und sie an Williams Seite gekrönt wird. Ein namentlich nicht genannter Insider spekulierte in der Boulevardzeitung Daily Mail über Sophies Zukunft in der Monarchie, dass sie "Kates Anne" werden könnte. Charles-Schwester Prinzessin Anne wird aufgrund ihrer Termin-Dichte gerne als der am härtesten arbeitende Royal bezeichnet. Auf Fotos der Gartenparty war auch zu sehen, wie Prinz William mit der Familie der kürzlich verstorbenen Liz Hatton sprach. Er und Kate hatten die 17-Jährige im vergangenen Jahr auf Schloss Windsor getroffen - einige Wochen zuvor hatte die Prinzessin bekanntgegeben, ihre eigene Chemotherapie beendet zu haben. "Es war eine Ehre, eine solch mutige und bescheidene junge Frau getroffen zu haben", hatte es in sozialen Medien nach ihrem Tod geheißen. Die Botschaft war mit "W & C" gezeichnet - für William und Catherine. Das Paar sprach der Familie der jungen Frau seine Anteilnahme aus.

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Prinz William begrüßte die Familie von Liz Hatton

17-Jährige hatte seltene Krebsform Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hatte Hatton eine seltene und aggressive Krebsform. Die Fotografin habe sich nach ihrer Diagnose noch vieles von ihrer "bucket list" erfüllt - so nennt man eine Liste an Dingen, die man vor seinem Tod gemacht haben will. Hatton habe etwa das Royal Ballet, Models, Rettungskräfte und Hotelportiers fotografiert. Auf Schloss Windsor hatte Hatton fotografiert, wie William den Radrennfahrer Mark Cavendish auszeichnete. Dort traf sie auch Kate, die sie umarmte. Kate wurde selbst wegen einer nicht näher erläuterten Krebsdiagnose behandelt. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. hatte Anfang 2024 eine Krebsdiagnose bekommen.