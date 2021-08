Michael Douglas lebte bis vor Kurzem mit Frau und Ex unter einem Dach

Seit 2000 ist Michael Douglas nun schon mit Schauspielerin Catherine Zeta-Jones verheiratet. Bevor der Hollywoodstar Zeta-Jones kennen und lieben lernte, war er mit Diandra Luke verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Die Ehe hielt von 1977 bis 2000. Doch was vielleicht nicht alle wissen: Der Hollywoodstar teilte bis vor Kurzem mit seiner Ex-Frau sein Haus auf Mallorca.

Douglas bezeichnete Leben mit Ex und Frau unter einem Dach als "unangenehm"

Im vergangenen Jahr hat Douglas das luxuriöse Anwesen am Rande der Ortschaft Valdemossa vom Markt genommen und beschlossen, seiner Ex den ihr zustehenden Anteil auszuzahlen. In einem Interview gestand er nun, dass es "unbequem" für ihn war sein mallorquinisches Zuhause mit Luke zu teilen. Auch Catherine Zeta-Jones fühle sich "viel wohler", wenn sie in dem Anwesen lebt, jetzt da sie es nicht mehr mit Douglas' Ex-Frau teilen müssen. Gegenüber der spanischen Zeitschrift Ultima Hora erzählte der Mime: "Es war sehr unangenehm, das Anwesen mit meiner Ex-Frau Diandra zu teilen."