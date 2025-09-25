Meghan wegen bedenklicher Aussage über Sohn Archie unter Beschuss

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen ihre beiden Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet ohne den strengen Hofregeln auf, die im britischen Königshaus gelten. Genaue Details über ihre Erziehungsmethoden sind nicht bekannt. Dass ihr Sohn Archie nicht weiß, wann er Geburtstag hat, sorgte bei Royal-Fans jedoch für eine Überraschung.

Meghan: Archie weiß nicht, wann er Geburtstag hat Die Herzogin von Sussex machte diese ungewöhnliche Enthüllung während eines Auftritts in der neuen Dokumentation mit dem Titel "The Happiest Story On Earth: 70 Years Of Disneyland", in der die Sussexes über ihren jüngsten Ausflug in den Themenpark zur Feier von Lilibets viertem Geburtstag sprachen. Das Mädchen kam am 4. Juni 2022 zur Welt. Während ihr Bruder in Großbritannien geboren wurde, fand Lilibets Geburt in den USA statt.

In der Dokumentation erinnern sich Meghan und Harry an ihre Zeit in dem berühmten Themenpark, wo einen ausgelassenen Tag genossen. Lilibet bekam an ihrem 4. Geburtstag außerdem eine Torte geschenkt, die mit dem Motiv der kleinen Meerjungfrau verziert war und auf der ihr Name in rosa Zuckerguss geschrieben stand.

Eine Aussage der Herzogin machte die Zuschauer aber besonders hellhörig. Meghan schwärmt in der Doku über die tolle gemeinsame Zeit und verrät, dass ihr Sohn sie nach dem Ausflug nach Disneyland gefragt habe: "Wann habe ich Geburtstag?" Fans verwundert Dass Archie, der am 6. Mai seinen sechsten Geburtstag gefeiert hat, in seinem Alter nicht immer nicht sein Geburtsdatum kennt, wurde von zahlreichen Internet-Usern kritisiert. Viele wiesen darauf hin, dass der Bub nur einen Monat vor Lilibet seinen Geburtstag gefeiert hatte. "Ist es normal, dass ein Sechsjähriger nicht weiß, wann er Geburtstag hat? Vor allem, wenn es im Vormonat war?", wundert sich ein Nutzer auf X (ehemals Twitter). "Ein Sechsjähriger, der seinen eigenen Geburtstag nicht kennt … unsere Dreijährige kennt ihren", schrieb jemand. "Archie sehnt sich bestimmt nach einer weiteren Party." "Arme Kinder", fügte der User hinzu.