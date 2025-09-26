Streit auf Video? Lippenleser deutet Trumps und Melanias Worte im Flieger

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine private Szene zwischen Donald Trump und seiner Ehefrau Melania, die von beiden unbemerkt auf Video aufgezeichnet wurde, beschäftigt aktuell das Internet. Video von Donald und Melania Trump sorgt für Stirnrunzeln Der US-amerikanische Präsident und die First Lady wurden bei der Landung der Marine One in Washington, D.C. am Dienstagabend, dem 23. September, bei einem scheinbar ernsten Gespräch durch das Hubschrauber-Fenster gefilmt. In dem Clip, der zunächst von der Daily Mail veröffentlicht wurde und der inzwischen in aller Munde ist, ist zu sehen, wie der Präsident seiner Frau mit dem Finger auf seine Frau zeigt, während Melania den Kopf schüttelt.

Die Szene wurde nach der Rückkehr des Paares von der UN-Generalversammlung in New York aufgenommen wurde und endet damit, dass die Trumps aus dem Helikopter steigen und schließlich Hand in Hand über den Rasen des Weißen Hauses spazieren, während Trump den Reportern im Vorbeigehen zuwinkt. Zu sehen hier:

Zeigt der Clip einen Ehe-Streit? Das sagen Lippenleser Das Video verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer - und sorgte für Spekulationen um die Dynamik innerhalb der Beziehung der Trumps. Die Daily Mail bemühte sogar einen forensichen Lippenleser, der als Sachverständiger in britischen Gerichtsverfahren eingesetzt wird, mit dem Auftrag, das Gesprächs des Präsidenten und der Frau zu deuten. Dieser sieht in der Szene aber echten keine Anzeichen für Spannungen zwischen den Eheleuten. Im Gegenteil. "Meiner Meinung nach wollte Donald Trump nicht Melania Trump angreifen, sondern die Machenschaften bei der UN", behauptet Experte Jeremy Freeman. Demnach hätten sich die Trumps über den sogenannten "Rolltreppen-Vorfall" bei der UN-Generalversammlung unterhalten.

Der Lippenleser glaubt, Melania habe in Bezug auf den Rolltreppen-Vorfall zu ihrem Mann gesagt: "Du hast einfach weitergemacht", worauf dieser geantwortet: "Es war unglaublich. Wie kann man so etwas tun?" Später habe Melania zu ihrem Mann gesagt: "Donald, sieh mich an", bevor sie aus dem Flieger stiegen und Händchen haltend den Rasen überquerten. Eine andere britische Lippenleserin, Nicola Hickling, glaubt, dass Trump seine Frau eigentlich beschützen wollte. In einem bestimmten Moment habe der Präsident zur First Lady gesagt: "Ich kann ihnen nicht vergeben, sie haben versucht, dir wehzutun." Daraufhin habe Melania geantwortet: "Das können wir nicht tun. Wir sollten auf dich aufpassen, du bist nicht sicher." Dann habe der Präsident laut Hickling gesagt: "Sie sind erledigt. Wir müssen sie herausfordern."