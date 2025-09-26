"Schwierige Zeit": Eric und Edith Stehfest trennen sich nach 10 Jahren Ehe

Eines der extravagantesten Promi-Paare Deutschlands lässt sich scheiden: Wie Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest in seiner Instagram-Story bekannt gab, haben er und Ehefrau Edith sich getrennt.

Eric Stehfest: "Schwierige Zeit für uns als Familie"

"Edith und ich haben uns getrennt", teilte Stehfest der Öffentlichkeit mit. Es handle sich um "eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt."

Der 36-Jährige betonte, dass er und Edith trotz Trennung weiterhin "ein Team" bleiben würden" - "allein schon für unsere Kinder".

"Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", fügte Stehfest hinzu.