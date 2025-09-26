"Schwierige Zeit": Eric und Edith Stehfest trennen sich nach 10 Jahren Ehe
Eines der extravagantesten Promi-Paare Deutschlands lässt sich scheiden: Wie Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest in seiner Instagram-Story bekannt gab, haben er und Ehefrau Edith sich getrennt.
Eric Stehfest: "Schwierige Zeit für uns als Familie"
"Edith und ich haben uns getrennt", teilte Stehfest der Öffentlichkeit mit. Es handle sich um "eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt."
Der 36-Jährige betonte, dass er und Edith trotz Trennung weiterhin "ein Team" bleiben würden" - "allein schon für unsere Kinder".
"Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", fügte Stehfest hinzu.
Im Gespräch mit der Bild-Zeitung teilte er persönliche Details zum Trennungsgrund.
"Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert"
"Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar", führte Stehfest gegenüber der Bild aus.
Der deutsche Schauspieler und Autor leidet seit seiner Jugend an der psychischen Erkrankung paranoide Schizophrenie, wegen der er sich Oktober 2024 auch in eine Klinik einweisen ließ. Auch seine psychischen Probleme haben die Beziehung belastet.
"Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte er jetzt gegenüber der deutschen Zeitung.
Stehfest hatte die Sängerin und Edith Rücker 2015 geheiratet. 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes, die gemeinsame Tochter kam 2021 zur Welt.
