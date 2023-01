Fünf Familiengeheimnisse aus Harrys Skandal-Biografie

Die Royals schweigen noch immer zu den bisher bekannt gewordenen Details aus der Biografie von Prinz Harry. Offiziell sollten die Memoiren "Spare" (Reserve) vom Sohn des britischen Königs Charles erst kommenden Dienstag - auch auf Deutsch - veröffentlicht werden, doch nachdem das Buch versehentlich kurzzeitig in Spanien in den Buchhandel geriet, geraten immer mehr Details ans Licht.

Britische Medien hatten Exemplare erstanden und übersetzten die spanische Variante des 600-Seiten-Wälzers.

Seitdem überschlagen sie sich mit Meldungen und Zitaten aus dem Buch und in sozialen Netzwerken wie Twitter gibt es bereits den Hashtag #ShutUpHarry, also "Halt die Klappe, Harry". Fest steht, dass der Zweitgeborene des britischen Königs und Lady Diana seine Familie in keinem guten Licht darstellt.

Falls Sie den Überblick verloren haben, hier eine kleine Zusammenfassung:

Der Ersatzmann/die Reserve