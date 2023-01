König Charles' Aussage könnte Gerücht, dass Harry nicht sein Sohn ist, neu entfachen

Offiziell sollte sein Buch "Spare" (Reserve) am Dienstag veröffentlicht werden, doch nachdem es bereits am Donnerstag versehentlich kurzzeitig in Spanien in den Buchhandel gekommen war, geraten immer neue Details ans Licht.

Diese lassen die Royals in keinem guten Licht erscheinen - den Autor eingeschlossen. "Niemand wird bei Harrys brutaler Solomission, die Familie zu zerstören, verschont", titelt die Boulevard-Zeitung The Daily Mirror. The Sun schreibt, nichts könne die rachsüchtige Entscheidung des 38-Jährigen rechtfertigen, "seine eigene Familie für Millionen von Dollar vor den Bus" zu stoßen.