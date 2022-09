Nach Queen-Tod: Warum trauernde Royals Perlenschmuck tragen

So trug Queen Elizabeth selbst bei der Trauerfeier für ihren Mann vor einem Jahr die legendäre Richmond Brosche, ein Erbstück ihrer Großmutter Mary, das mit je einer runden und einer birnenförmigen Perle besetzt ist.

Doch nicht nur die königlichen Hoheiten, auch die Repräsentanten aus der Politik hielten sich in den vergangenen Tagen an den inoffiziellen Dresscode. So sah man etwa Ex-Premierministerin Theresa May bei der Proklamation des neuen King Charles mit weißen Perlen an Hals und Ohren.