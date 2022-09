Mode-Nachruf: Abschied von der "Rainbow-Queen"

Auch die unzähligen Kleider und Kostüme sollen bei privaten Anlässen mehrmals zum Einsatz gekommen sein, verriet Angela Kelly in ihrem soeben neu aktualisierten Buch ("The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe"). Der textile Fundus ist demnach in einem Lagerraum in Buckingham Palace untergebracht. Nachhaltigkeit, royal interpretiert.

"Diplomatic Dressing"

Die Kleider der Königin waren stets mehr als bloße Fashion-Statements. Lange, bevor der Begriff modern wurde, perfektionierte sie das "Power Dressing" bzw. "Diplomatic Dressing". "Ihre Garderobe ist ihre Kommunikation", zitierte die BBC den Modehistoriker Matthew Storey anlässlich des Platinum Jubilee.

Eines von unzähligen Beispielen: Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London im Jahr 2012 wählte sie ein rosa Kleid, weil diese Farbe auf keiner der Flaggen enthalten war. Kostüme bei Staatsbesuchen - etwa in Irland oder Kanada - wurden hingegen bewusst auf die Nationalfarben abgestimmt, um Wohlwollen und Respekt zu vermitteln.