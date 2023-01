Prinz Harry: Charles war eifersüchtig auf Meghan - und Kate

Prinz Harry wirft seinem Vater Charles Berichten zufolge vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und Schwägerin Kate bekommen hätten. Charles habe befürchtet, die "neue und strahlende" US-Schauspielerin könne ihm das Rampenlicht stehlen, schreibt Harry demnach in seinen Memoiren "Spare" ("Reserve"), die erst am Dienstag (10. Jänner) erscheinen sollen, aus denen aber pikante Details schon durchgesickert sind.

Charles will Rampenlicht nicht teilen

Sein Vater habe das "schon einmal erlebt und hatte kein Interesse daran, dass ihm das noch einmal passiert", schreibt Harry demnach in Anspielung auf die Beliebtheit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana. Die Eifersucht sei auch der Grund, dass sein Vater gesagt habe, er habe "kein Geld übrig", um Harry und seine Frau Meghan finanziell zu unterstützen.

Dem Daily Telegraph zufolge schreibt der Prinz in seiner Biografie, sein Vater habe ihn vor seiner Verlobung mit Meghan gefragt, ob die Schauspielerin vorhabe, nach der Hochzeit weiter in ihrem Beruf zu arbeiten. Darauf habe Charles gesagt: "Mein lieber Sohn, du weißt schon, dass wir kein Geld übrig haben." Der Daily Telegraph hat sich nach eigenen Angaben eines der in Spanien vorzeitig kurzfristig in den Verkauf gekommenen Exemplare des Buches gesichert und es übersetzt.