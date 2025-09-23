Priscilla Presley enthüllt dunkle Geheimnisse über Ehe mit Elvis

Berichten zufolge wartet die neue Biografie mit zahlreichen Überraschungen und bisher unbekannten Details auf. In dem Buch enthüllt Priscilla Presley unter anderem, von Elvis Presley während ihrer Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Lisa Marie Prelsey eine Abtreibung angeboten bekommen zu haben.

In ihren Memoiren "Softly, as I Leave You: Life After Elvis", die am 23. September erscheinen, blickt Priscilla Presley auf ihr Leben, ihre Zeit als Ehefrau von Musik-Legende Elvis Presley und den tragischen Tod ihrer Tochter Lisa-Marie zurück, die im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Elvis und Priscilla lernten einander kennen, als sie gerade 14 und er 24 Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt diente der Sänger als US-Soldat in Deutschland. Priscilla erhielt von ihren Eltern das Einverständnis, bei Presley in dessen Villa Graceland in Memphis zu wohnen, nachdem er versprochen hatte, sie würden heiraten, wenn sie volljährig sei.

Sechs Jahre lang lebte Priscilla mit dem Musiker zusammen, bevor es die Hochzeit stattfinden konnte. In dieser Zeit absolvierte sie auf einer katholischen Mädchenschule ihren Highschool-Abschluss.

Das Paar traute sich 1967 und war erst wenige Wochen verheiratet, als es erfuhr, dass Priscilla schwanger wurde.

"Unsere Hochzeit bedeutete, dass ich mich endlich outen konnte", zitiert Page Six aus dem Buch der heute 80-Jährigen. "Ich war so aufgeregt. Doch als ich in meiner Hochzeitsnacht schwanger wurde, platzten diese Träume."

"Weder Elvis noch ich waren bereit für ein Kind", schreibt die Presley-Witwe. "Wochenlang machten sich Elvis und ich im Stillen Sorgen um das, was kommen würde. Am Tiefpunkt fragte ich mich sogar, wie ich mich fühlen würde, wenn ich einen Unfall hätte und eine Fehlgeburt erleiden würde. Ich fühlte mich so schuldig, dass ich überhaupt solche Gedanken hatte."

Eines Tages, habe Elvis sie angesehen und gefragt, ob sie eine Abtreibung wollte. "Er sagte mir, er würde alles unterstützen, was ich wollte. Seine Worte waren ein Weckruf", so Priscilla. "Die Ungeheuerlichkeit der Sache traf mich wie ein Schlag, und ich fing an zu weinen. Ich sagte ihm: 'Nein! Das können wir nicht tun. Das ist unser Baby!'"

Trennung nach Affäre

Lisa Marie, das einzige Kind des Paares, erblickte 1968 das Licht der Welt. Als sie vier Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern, nach Pricsillas Affäre mit ihrem Karate-Trainer Mike Stone.

Die US-Schauspielerin, die in der Fernsehserie "Dallas" die Rolle der Jenna Wade spielte und in "Die nackte Kanone" zu sehen war, betont jedoch, dass der Seitensprung nicht der Grund für die Trennung gewesen sei.

Elvis' Reaktion auf die Affäre sei dennoch traumatisierend gewesen. Als der Musiker von Stone erfuhr, habe er sich sich Priscilla "aufgedrängt."

"So wie er es sich bei einem Karatemeister vorstellte", schreibt Priscilla Presley in ihrem Buch. "Es hinterließ bei mir eine unglückliche Erinnerung an meine letzte sexuelle Intimität mit Elvis."