Tochter über "brutal harte" letzte zehn Jahre von Lisa Marie Presley

Laut dem Promiportal TMZ wurde Presley bewusstlos von ihrer Haushälterin aufgefunden, nachdem sie zuvor bereits über einen längeren Zeitraum über Bauchschmerzen geklagt hatte. Später wurde bekannt, dass die Presley-Tochter an einem Dünndarmverschluss gestorben sei. Wie aus vorliegenden Dokumenten hervorging, soll ihr Tod mit den Folgen einer Operation zur Gewichtsreduktion in Zusammenhang gestanden sein. Der Eingriff lag zwar bereits Jahre zurück, in dessen Folge habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das zu einem Dünndarmverschluss geführt habe.

Im Oktober werden posthum die Memoiren der verstorbenen Lisa Marie Presley mit dem Titel "From Here to the Great Unknown" veröffentlicht. Die Autobiografie wurde von ihrer Tochter Riley Keough aufgeschrieben.

Riley Keough über Lisa Marie Presley: "Sie war unsicher"

In dem Buch enthüllt die 35-Jährige bisher unbekannte Details über die letzten Tage ihrer Mutter. "In den Jahren vor ihrem Tod begann meine Mutter, Lisa Marie Presley, ihre Memoiren zu schreiben. Obwohl sie verschiedene Herangehensweisen ausprobierte und vielen Buchinterviews beiwohnte, konnte sie nicht herausfinden, wie sie über sich selbst schreiben sollte", erzählt Keough in der Einleitung des Buchs, aus dem People jetzt einen Auszug veröffentlichte. "Sie fand sich selbst nicht interessant, obwohl sie es natürlich war. Sie redete nicht gern über sich selbst. Sie war unsicher."