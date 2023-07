Wie TMZ zuerst berichtete, wurde die 54-Jährige am 12. Jänner zunächst bewusstlos von ihrer Haushälterin aufgefunden, nachdem sie zuvor bereits über einen längeren Zeitraum über Bauchschmerzen klagte. Jetzt steht fest, die Presley-Tochter starb an einem Dünndarmverschluss. Wie aus den Dokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht, soll sie an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben sein. Der Eingriff liege zwar bereits Jahre zurück, in dessen Folge habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das zu einem Dünndarmverschluss geführt habe, hieß es.