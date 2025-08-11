"Putin könnte Andrew und die gesamte königliche Familie zu Fall bringen"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein neues Buch mit dem Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" von Historiker Andrew Lownie über das ausschweifende Leben von Prinz Andrew, das am 14. August erscheint, schlägt schon jetzt hohe Wellen. Wie Andrew heimliches Vermögen verdient haben soll Andrew galt einst als "Lieblingssohn" der verstorbenen Queen Elizabeth. Im Rampenlicht steht er wegen seiner Verdienste im Zeichen der Krone längst nicht mehr. Stattdessen beschäftigen seine Skandale die Medien. Nun ist es Andrew Lownies Buch, welches droht, den ohnehin schon wackeligen Ruf des in Ungnade gefallenen Royal zusätzlich zu belasten. Der Autor zeichnet in "Entiteled" ein obszönes und statusbezogenes Bild des Prinzen und schildert dessen unersättlichen Drang nach Einfluss und Geld.

"Auf der Grundlage von vier Jahren Recherche und Hunderten von Interviews bietet eine brisante neue Biografie über Prinz Andrew überraschende Einblicke in sein hedonistisches Leben, seine umstrittenen Freundschaften und seine geheimen Bemühungen, Geld zu machen", schreibt die britische Boulevardzeitung Daily Mail vorab über das neue Buch. "Russen waren schockiert über seine unverhohlene Gier" Lownie zufolge habe der Duke of York dank zum Teil dubioser Kontakte ein geheimes Millionen-Imperium aufgebaut. Seinen Status habe er ausgenutzt, um bei Rüstungsdeals oder Bauprojekten mitzumischen. Dabei habe ihm vor allem seine Funktion als Sondergesandter für internationalen Handel dabei geholfen haben, sich ein beachtliches Vermögen zu erwirtschaften. Der Prinz würde diese Position auch skrupellos ausnutzen, um teure Reisen zu unternehmen und Geschenke anzunehmen, berichtet Historiker Lownie.