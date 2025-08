Neues Buch: Prinz Harry dementiert, dass es körperliche Auseinandersetzung mit Andrew gab

Der britische Prinz Harry distanziert sich von in einem neuen Buch aufgestellte Behauptungen, wonach es in der Vergangenheit zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen ihm und Prinz Andrew gekommen sei. In dem Werk mit dem Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" schreibt Autor Andrew Lownie von einem "hitzigen Streit" wegen etwas, "das Andrew hinter Harrys Rücken gesagt hatte". Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte einen Auszug aus dem am 14. August erscheinenden Buch. Andrew habe eine blutige Nase davongetragen, wird darin etwa behauptet. Außerdem sei Harrys Ehefrau Meghan Opfer von Beleidigungen durch Andrew geworden.