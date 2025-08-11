Überraschung: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Der deutsche Moderator Jörg Pilawa und CDU-Politikerin Julia Klöckner sollen ein Paar sein. Berichte um Beziehung von Pilawa und Klöckner Medienberichten zufolge soll die Beziehung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus den Freundeskreisen der Bundestagspräsidentin und des Fernsehmoderators bestätigt worden sein. Pilawa und Klöckner selbst wollen sich nicht äußern. Beiden sei es ein Anliegen, ihre Privatsphäre zu schützen.

Julia Klöckner soll Jörg Pilawas neue Lebensgefährtin sein

Laut Bild-Zeitung sollen die beiden seit einigen Wochen ein Paar sein. Sie sollen sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt haben, die sie einander vorgestellt hätten, berichtet der Tagesspiegel. Auch ihre Familien sollen einander bereits kennengelernt haben.