Überraschung: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar
Zusammenfassung
- Jörg Pilawa und CDU-Politikerin Julia Klöckner sollen laut Medienberichten ein Paar sein.
- Die Beziehung wurde aus dem Umfeld der beiden bestätigt, sie selbst äußern sich nicht und betonen ihren Wunsch nach Privatsphäre.
- Beide haben sich nach vorherigen Trennungen kennengelernt und ihre Familien sollen bereits Kontakt haben.
Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Der deutsche Moderator Jörg Pilawa und CDU-Politikerin Julia Klöckner sollen ein Paar sein.
Berichte um Beziehung von Pilawa und Klöckner
Medienberichten zufolge soll die Beziehung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus den Freundeskreisen der Bundestagspräsidentin und des Fernsehmoderators bestätigt worden sein.
Pilawa und Klöckner selbst wollen sich nicht äußern. Beiden sei es ein Anliegen, ihre Privatsphäre zu schützen.
Laut Bild-Zeitung sollen die beiden seit einigen Wochen ein Paar sein. Sie sollen sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt haben, die sie einander vorgestellt hätten, berichtet der Tagesspiegel. Auch ihre Familien sollen einander bereits kennengelernt haben.
Jörg Pilawa war sechzehn Jahre lang mit Irina Pilawa liiert. 2022 wurde ihre Trennung bekannt.
"Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Da meine Mandanten ihre Privatsphäre auch im Hinblick auf das Wohl der gemeinsamen Kinder unbedingt schützen möchten, werden sie sich zu dem Thema nicht weiter äußern und bitten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", wurde damals von ihrer Anwältin erklärt.
Geheiratet hatte das Ex-Paar im Kongo. Es hat drei gemeinsame Kinder.
Julia Klöckner hatte sich 2023 von ihrem Ex-Ehemann Ralph Grieser getrennt, den sie 2019 geheiratet hatte.
