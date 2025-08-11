Schwere Vorwürfe gegen Katie Price: Tochter packt über turbulente Kindheit aus

Nachdem die britische Skandalnudel Katie Price ihre damals erst 8-jährige Tochter Princess Tiaamii Crystal Esther Andre mit laszivem Make-up 2015 auf Instagram gezeigt hatte, wurde sie von ihren Fans heftig kritisiert. Doch schon bald folgte auf die Welle der Entrüstung ein Modelvertrag für Katies Mini-Me. Das Leben in der Öffentlichkeit ist die Tochter von Price und Sänger Peter Andre von klein auf gewöhnt. Auf ihre Mama ist die inzwischen 18-Jährige mittlerweile aber nicht mehr gut zu sprechen. Katie-Price-Tochter wirft Mutter aus Reality-TV-Show Der Teenager will zwar mit einer eigenen Reality-TV-Show in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Vom Image ihrer Mama scheint sie sich dabei jedoch distanzieren zu wollen. Laut Daily Mail wurde die Sendung "The Princess Diaries" hauptsächlich auf Peter Andres Anwesen in der Grafschaft Surrey gedreht, wo dieser mit seiner zweiten Frau Emily und den drei gemeinsamen Kindern lebt.

Katie Price wurde eigenen Angaben zufolge nicht eingeladen, in der Reality-TV-Show aufzutreten. "Ich darf nicht, und ich bin nicht willkommen", erzählte die Britin in ihrem Podcast "The Katie Price Show". "Sie denken, ich bin Müll", behauptete die 47-Jährige. Princess erhebt Vorwürfe gegen Katie Price Was Price ebenfalls nicht freuen dürfte: In ihrer Sendung hat Princess zum ersten Mal die Auswirkungen der turbulenten Scheidung ihrer Eltern offengelegt, die 2009 erfolgt war. In der ersten Folge der ITV-Show, die am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, deutete die Jugendliche an, in ihrer Kindheit "Dinge gesehen" zu haben, "die Kinder nicht sehen sollten."

Sie beschrieb auch, welchen Einfluss die späteren turbulenten Romanzen und der Lebensstil ihrer Mutter auf ihr eigenes Leben hatten. Demnach sei Price nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler im Jahr 2018 in eine Krise geschlittert, nachdem sie herausgefunden hatte, dass der ehemalige Stripper ihr während ihrer gesamten Ehe untreu gewesen war. Das ehemalige Page-Three-Girl hatte zuvor zugegeben, damals Drogen und Alkohol als Bewältigungsmechanismus genutzt zu haben. Die Probleme ihrer Mutter belasteten auch Princess, die in ihrer Reality-TV-Show verriet, dass sie früher keinen Halt bei ihrem Vater suchen konnte, weil ihre Eltern nach der Trennung schlecht aufeinander zu sprechen waren. "Meine Mutter und Kieran trennten sich, als ich zehn Jahre alt war. Wir standen ihm sehr nahe. Er war fünf Jahre lang Teil unseres Lebens", erinnerte sich Princess. "Als sie sich trennten, ging alles den Bach runter." "Mama war untröstlich und hat eine dunkle Zeit durchgemacht. Es waren Dinge, die Kinder nicht sehen sollten. Und als wir unsere Mutter gebraucht hätten, war sie nicht da, weil sie ihre eigenen Probleme hatte", lautet der Vorwurf ihrer Tochter an Katie Price. Princess selbst nimmt heute professionelle Hilfe in Anspruch.