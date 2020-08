Schonungslos ehrlich: Katie Price zeigt ihre echten Zähne und ist kaum wiederzuerkennen

Zuvor war Price in die Türkei gejettet, wo sie sich neue Veneers einsetzen ließ. Der Zahnarzttermin wurde für ihren Youtube-Channel gefilmt. In einem von Price veröffentlichten Vorschau-Clip lässt sie die Zuschauer einen Blick auf ihr lückenhaftes Lächeln erhaschen, das ohne Veneers nicht mehr ganz so glamourös ist.