Selena Gomez: Fotos und alle Details zu starbesetzter Märchen-Hochzeit

Dazu schrieb sie nur, umrahmt von zwei Herz-Emojis: "9.27.25" - das Datum der Hochzeit. Ihr Mann Blanco kommentierte: "My wife in real life." (Meine Frau im echten Leben.)

Der Disney-Star ("Only Murders in the Building") postete auf Instagram eine Reihe Fotos und Videos der Hochzeit, die Medienberichten zufolge im US-Staat Kalifornien stattgefunden hat.

Die Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten mit weißer Villa, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält. Präsentiert wird auch Gomez' weißer Hochzeitsstrauß - die Blumen sehen wie Maiglöckchen aus. Auf einem anderen Foto zeigt sie ihre funkelnden Ringe. Sie trägt ein weißes, schulterfreies Satinkleid, er einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege. Die Schauspielerin Amy Schumer schrieb dazu: "Atemberaubend."

Die Braut und der Bräutigam trugen beide Ralph Lauren, wie Page Six berichtet.

Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein

Das Paar tauschte ihre Ehegelübde in der üppigen Sea Crest Nursery in Santa Barbara, Kalifornien, aus, umgeben von etwa 170 ihrer Familienmitglieder und Freunde, heißt es in der Vogue.

Das gesamte Wochenende über blieben die Gäste im Hotel El Encanto, das 3.500 Dollar pro Nacht kostet.

Gäste sind auf den von Gomez geteilten Fotos nicht zu sehen. Offiziell war im Vorfeld der Hochzeit über die Gästeliste nichts bekannt.

Allerdings hatte Gomez' Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein." Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben.

Page Six berichtet, dass auch Gomez' Co-Stars aus "Only Murders in the Building" anwesend waren - darunter Martin Short, Steve Martin und Paul Rudd. Auch Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park und Gomez' Co-Star aus "Wizards of Waverly Place", David Henrie, sollen der Zeremonie beigewohnt haben.

Rund drei Stunden nach der Veröffentlichung auf Instagram hatte der Beitrag von Gomez schon knapp acht Millionen Likes. Gomez hat 417 Millionen Follower.

Das Paar hatte bereits vor knapp einem Jahr - ebenfalls auf Instagram - seine Verlobung bekanntgegeben und Fotos dazu gepostet, auf denen sie mit einem Diamanten am Ringfinger zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Für immer beginnt jetzt".