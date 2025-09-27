Nicht nur Meghan: Harrys Ex-Freundin, mit der Kate auch nicht klarkam

Mit ihrer Schwägerin Herzogin Meghan ist Prinzessin Kate Berichten zufolge nie richtig warm geworden. Dem Königshaus haben Prinz Harry und seine Frau inzwischen den Rücken gekehrt. Meghan ist jedoch nicht die einzige Partnerin von Harry, die sich mit Kate angeblich nicht anfreunden konnte.

Auch zwischen Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy und der Princess von Wales soll eine schwierige Dynamik geherrscht haben.

Schwierige Dynamik zwischen Kate und Harrys Ex-Freundin

Von 2004 bis 2010 war der Harry mit Unterbrechungen mit der simbabwischen Unternehmerin und Wirtschaftswissenschaftlerin liiert. Zu dieser Zeit befanden sich auch Kate und William noch in den Anfängen ihrer Beziehung.

2002 soll sich William bei einer Wohltätigkeits-Modenschau an der Uni in seine zukünftige Freundin Kate Middleton verliebt haben. Zwei Jahre später machten sie ihre Liebe offiziell.

Berichten zufolge versuchte Kate zwar, sich mit Davy anzufreunden, die Chemie stimmte zunächst aber einfach nicht. Royal-Expertin Katie Nicholl beschreibt die Spannungen zwischen den beiden in ihrem Buch "Kate: The Future Queen" mit den Worten: "Die Freundschaft mit Chelsy war lauwarm." Nicholl weiter: "Sie waren völlig unterschiedliche Charaktere und die quirlige Simbabwerin kam mit Pippa [Middleton] besser aus."

Kate soll sich zwar bemüht haben, mit Chelsy Davy Freundschaft zu schließen, indem sie einlud, aber Harrys Freundin habe das Angebot abgelehnt, was zu einer Abkühlung zwischen ihnen geführt haben soll.

Das habe sich erst geändert, als Kate und Davy im Jahr 2008 beide Gäste bei der Hochzeit von Peter Phillip und Autumn Kelly in der St. George's Chapel in Windsor waren.

"Harry und Chelsy, die nach einem romantischen Wiedersehen in Botswana wieder zusammen waren, waren eingeladen, und Kate war dankbar, da sie viele der Gäste nicht kannte", berichtet die Adelsexpertin. "Bei dieser Gelegenheit jedoch wuchs zwischen ihnen eine Bindung, da sie beide nervös waren, die Königin [Queen Elizabeth II.] zu treffen."

"Obwohl sie regelmäßig in den königlichen Palästen zu Gast war und zum Fotoshooting am zweiten Weihnachtsfeiertag in Sandringham gewesen war, war dies, ziemlich überraschend, das erste Mal, dass Kate der Königin offiziell vorgestellt wurde", so Nicholl. "Verständlicherweise war sie ohne William an ihrer Seite schüchtern." Da soll Kate Davys Anwesenheit eine Stütze gewesen sein.

Obwohl sich die Beziehung von Kate und Chelsy dann verbessern sollte, war zwei Jahre später zwischen ihr und Prinz Harry Schluss. Chelsea Davy soll sich getrennt haben, weil sie mit dem Leben in der Öffentlichkeit nicht zurechtkam.