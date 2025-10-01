Ende einer Hochglanz-Ehe: Wie Kidman versuchte, Schein perfekter Ehe zu wahren
Lange Zeit galten sie als das perfekte Hochglanzpaar. Leidenschaftliche Liebesbekundungen auf Social Media und verliebte Red-Carpet-Aufritte machten Nicole Kidman und Keith Urban zum ultimativen Glamour-Duo. Die beiden bauten gemeinsam ein weitläufiges Immobilienportfolio auf, verfolgten ihre Karrieren über verschiedene Kontinente hinweg und zogen zwei Töchter groß.
Hinter der Fassade dürfte es aber schon länger gekriselt haben. Nun heißt es, die Oscar-Preisträgerin und der Musiker hätten sich getrennt.
Nicole Kidman sich angeblich nicht trennen
Das Paar selbst hüllt sich in Schweigen und ließ die Trennungs-Gerüchte bisher unkommentiert. Allerdings häufen sich Behauptungen, wonach die Trennung von Urban ausgegangen sein soll, während Kidman eigentlich bereit gewesen wäre, um ihre Ehe zu kämpfen.
"Sie wollte das nicht. Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten", sagt ein Insider gegenüber People. Wie es aussieht, vergebens. Laut TMZ soll Urban bereits aus dem gemeinsamen Heim ausgezogen sein. Das Paar würde schon seit dem Sommer getrennt leben.
Zuletzt wurden Kidman und Urban im Juni bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beim Match zwischen dem Los Angeles Football Club und Esperance de Tunis in Nashville gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen.
Wann genau die Trennung erfolgt sein soll, ist nicht bekannt. Allerdings fiel bereits im Juni auf, dass Urban nicht auf Kidmans Glückwünsche zum Jahrestag auf Social-Media reagierte.
Da hatte die Schauspielerin auf Instagram "Baby" Keith Urban gratuliert und ein Schwarzweißfoto geteilt, auf dem die beiden kuscheln.
Auch dass Kidman im Sommer ohne ihren Mann ein Grundstück in Portugal besichtigte, hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Damals soll die Schauspielerin auch eine Aufenthaltsgenehmigung beim Amt für Integration, Migration und Asyl (AIMA) beantragt haben, Urban jedoch nicht.
Kidman schwärmte im Jänner von erfolgreicher Ehe
Als Spekulationen um eine mögliche Scheidung laut wurden, hieß es laut der New York Post, dass der Grund, wieso der Sänger noch keine Aufenthaltsgenehmigung bei der AIMA eingereicht hatte, ein rein beruflicher sei. Der Countrysänger konnte zum damaligen Zeitpunkt seine Tour nicht unterbrechen, ließ man die Öffentlichkeit wissen.
2024 gab Kidman in der Netflix-Mini-Serie "Ein neuer Sommer" eine berühmte Autorin, die alles tut, um den Schein ihrer "perfekten" Ehe in der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten. Auch privat schien sie bis vor Kurzem bestrebt, ihre Beziehung nach außen als möglichst harmonisch darzustellen.
Noch im Jänner hatte sie im W Magazine von ihrer scheinbar perfekten Ehe geschwärmt. Damals verriet sie den "Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe" und plauderte intime Details aus. "Wir haben eine Doppeldusche. Die Dusche mit zwei Duschköpfen: der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe. Getrennte Toiletten und eine Dusche mit zwei Duschköpfen!", so die Schauspielerin noch vor wenigen Monaten.
"Tun nur noch so, als wären sie verheiratet"
Insider-Informationen lassen nun aber an der Hochglanz-Fassade zweifeln.
Quellen mutmaßen, dass mangelnde Intimität sowie ihre vollen Terminkalender letztendlich zur Trennung geführt hätten. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie oder er ist auf Tour", erzählte ein namentlich nicht genannter Insider der britischen Boulevardzeitung Daily Mail. "So wie ihre Beziehung jetzt ist, sind sie kein Paar."
Es heißt, den Musiker habe die zunehmende Distanz in der Beziehung belastet. "Es fehlt die Intimität, sie tun nur noch so, als wären sie verheiratet", plauderte der Insider weiter aus dem Nähkästchen.
Kidman und Urban, die beide in Australien geboren wurden, lernten sich Anfang 2005 in Los Angeles bei einer Veranstaltung kennen. Im Jahr darauf wurde geheiratet.
