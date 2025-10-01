Lange Zeit galten sie als das perfekte Hochglanzpaar. Leidenschaftliche Liebesbekundungen auf Social Media und verliebte Red-Carpet-Aufritte machten Nicole Kidman und Keith Urban zum ultimativen Glamour-Duo. Die beiden bauten gemeinsam ein weitläufiges Immobilienportfolio auf, verfolgten ihre Karrieren über verschiedene Kontinente hinweg und zogen zwei Töchter groß. Hinter der Fassade dürfte es aber schon länger gekriselt haben. Nun heißt es, die Oscar-Preisträgerin und der Musiker hätten sich getrennt.

Nicole Kidman sich angeblich nicht trennen Das Paar selbst hüllt sich in Schweigen und ließ die Trennungs-Gerüchte bisher unkommentiert. Allerdings häufen sich Behauptungen, wonach die Trennung von Urban ausgegangen sein soll, während Kidman eigentlich bereit gewesen wäre, um ihre Ehe zu kämpfen. "Sie wollte das nicht. Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten", sagt ein Insider gegenüber People. Wie es aussieht, vergebens. Laut TMZ soll Urban bereits aus dem gemeinsamen Heim ausgezogen sein. Das Paar würde schon seit dem Sommer getrennt leben.

Zuletzt wurden Kidman und Urban im Juni bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beim Match zwischen dem Los Angeles Football Club und Esperance de Tunis in Nashville gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Wann genau die Trennung erfolgt sein soll, ist nicht bekannt. Allerdings fiel bereits im Juni auf, dass Urban nicht auf Kidmans Glückwünsche zum Jahrestag auf Social-Media reagierte. Da hatte die Schauspielerin auf Instagram "Baby" Keith Urban gratuliert und ein Schwarzweißfoto geteilt, auf dem die beiden kuscheln.