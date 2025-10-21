Finanzskandal belastet auch Charles: Andrew zahlt seit 22 Jahren keine Miete

Die britische Königsfamilie sieht sich mit einem weiteren Skandal konfrontiert: Wie am Montag bekannt wurde, soll Prinz Andrew über zwei Jahrzehnte lang keine Miete für seinen Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor, bezahlt haben.

Laut Daily Mail würde eine unredigierte Kopie seines Mietvertrags beweisen, dass Andrew im Jahr 2003 zwar eine Million Pfund für die Pacht des Anwesens bezahlt und 7,5 Millionen Pfund für Renovierungen ausgegeben habe - seitdem wohnt der ehemalige Duke of York aber quasi umsonst in dem 30-Zimmer-Anwesen.

Prinz Andrew musste nur symbolischen Miet-Betrag zahlen

Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson waren nach dem Tod der Queen Mum in die Royal Lodge auf dem Gelände von Windsor Park eingezogen, wo sie bis heute leben.

Dem Mietvertrag zufolge soll Andrew seit seinem Einzug in die Royal Lodge lediglich "einen Pfennig (falls verlangt)" Miete pro Jahr gezahlt haben. Eigentlich belaufe sich die Miete für das stattliche Haus auf rund 260.000 Pfund pro Jahr. Dies wurde Andrew jedoch erlassen, mit der Begründung, dass er die Mietkosten durch die von ihm finanzierten Modernisierungs-Arbeiten im Voraus bezahlt habe.

Laut Daily Mail würde dies zur Folge haben, dass der königliche Crown Estate ihm rund eine halbe Million Pfund zahlen wird müssen, sollte der in Ungnade gefallene Royal das Anwesen vor Ablauf des Mietvertrags im Jahr 2078 aufgeben.