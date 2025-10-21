Nicolas Sarkozy tritt Haftstrafe an: Emotionaler Abschied von Ehefrau Carla Bruni

Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy muss nach der Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre am Dienstag seine Haft im Pariser Gefängnis La Santé antreten. Dort gibt es einen Bereich für Häftlinge, die besonders geschützt werden müssen, etwa weil es sich um Prominente handelt. Ob Sarkozy zu einer bestimmten Uhrzeit am Gefängnis eintreffen muss, wurde im Voraus nicht bekannt. Sarkozy: Emotionaler Abschied von Bruni und Tochter Nicolas Sarkozy winkte seinen Anhängern zu, als er am Dienstagmorgen das Gefängnis betrat, um seine Haftstrafe anzutreten, nachdem er sich emotional von seiner Frau Carla Bruni verabschiedet hatte. Bruni zeigte der Öffentlichkeit bis zum Schluss, dass sie ihren Mann zur Seite steht. Das Paar beschritt den Weg von seinem Haus in Paris zum Auto, das Sarkozy zum Gefängnis fuhr, Hand in Hand. "Ich habe keine Angst vor dem Gefängnis. Ich werde erhobenen Hauptes bleiben, auch vor den Gefängnistoren", sagte Sarkozy der Zeitung La Tribune Dimanche vor seiner Inhaftierung. Von seiner Frau verabschiedete sich der ehemalige Präsident mit einer innigen Umarmung.

Das Ex-Model ist sein 2008 mit dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 2011 zur Welt kam. Aus ihrer früheren Beziehung mit Raphaël Enthoven hatte die gebürtige Italienerin bereits einen Sohn. Auf Instagram hatte Bruni bereits nach der Urteilsverkündung Solidarität mit ihrem Ehemann ausgedrückt. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem das Ehepaar Hand in Hand zu sehen ist. Dazu schrieb Bruni: "Love is the answer" (deutsch: "Liebe ist die Antwort").

Sarkozy war im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen Ende September schuldig gesprochen worden, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Das Gericht ordnete eine vorläufige Vollstreckung des Urteils an. Dies bedeutet, dass der 70-Jährige die Haft antreten muss, obwohl er in Berufung gegangen ist. Er hatte die Vorwürfe stets vehement bestritten. Sarkozy kann Freilassung unter Auflagen beantragen Allerdings kann Sarkozy aufgrund seines Alters unmittelbar nach Haftantritt eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.