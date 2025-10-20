Sänger Norbert Rier musste sich am Donnerstag einer schweren Operation in Innsbruck unterziehen. Laut stol.it wurde eine 2017 eingesetzte Herzklappe ausgetauscht. Auch ein Leistenbruch musste behandelt werden. "Normalerweise bin ich derjenige, der anderen Mut macht – aber wenn es einen selbst trifft, ist das etwas ganz anderes", vertraute der Musiker dem Portal vor dem Eingriff an.

Nun meldete sich die Volks-Musikgruppe "Kastelruther Spatzen" mit erfreulichen Nachrichten über das Wohlergehen ihres Frontmannes auf Social Media zu Wort. Norbert Rier am Herzen operiert: Update zu Gesundheitszustand "Wir freuen uns riesig berichten zu können, dass Norbert die Herz-Operation sehr gut überstanden hat", teilte die Band in einem Posting auf Instagram mit. Noch steht wohl Erholung auf dem Programm, doch die Musiker versichern: Rier "ist auf dem Weg der Genesung und zeigt deutlich, wie stark er ist."