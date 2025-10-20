Ronja Forcher verrät: So "wild" wird die neue Bergdoktor-Staffel

Aber schon jetzt hat Ronja Forcher , die Lilli Gruber spielt, verraten, dass es wieder jede Menge Turbulenzen geben wird.

Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest, aber voraussichtlich wird die 19. Staffel "Der Bergdoktor" im Jänner 2026 im ZDF ausgestrahlt. Seit April 205 laufen die Dreharbeiten und werden voraussichtlich noch bis Ende des Jahres dauern.

"Es ist so wild bei uns", sagte sie jetzt in einem Interview mit dem Magazin Bunte.

In den letzten ausgestrahlten Folgen wünschte sich ja Rolf Pflüger (gespielt von Wolfram Berger), dass seine Enkelin Lilli den Landhandel übernimmt. Sehr zum Missfallen seiner Tochter Caro (gespielt von Barbara Lanz). Und dann stirbt Rolf. Also sind jede Menge Streitereien, wie es mit der Firma weitergeht, vorprogrammiert.

"Ich habe so eine Freude, diese Bücher zu spielen und meine Rolle durch ganz unbekannte Wasser zu geleiten. Ich habe das Gefühl, meine Lilli sitzt in einem Schiff und die Wellen schleudern sie nach oben und nach unten. Und sie muss sich dabei irgendwie zurechtfinden", so Forcher dazu.

"Wir haben unsere Figuren ja mit dem plötzlichen Tod von Lillis Opa verlassen und wie man sich vorstellen kann, wenn jemand stirbt, dem eine Firma gehört, bringt das natürlich gewisse Folgen und Herausforderungen an die Familie mit sich."