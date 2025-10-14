Bergdoktor-Star Ronja Forcher spricht über ihren Kinderwunsch

Mit 12 Jahren startete Schauspielerin Ronja Forcher (29) ihre "Bergdoktor"-Karriere. Da spielt sie die Rolle der Lilli Gruber. Privat ist sie seit 2022 mit ihrem Partner Felix Briegel verheiratet. Jetzt hat sie über ihren Kinderwunsch gesprochen.

"Wir sind beide in unglaublich liebevollen Familien groß geworden und wenn du das Glück hast, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, dann ist der Gedanke, selbst eine Familie zu gründen, natürlich nicht total fern", sagte sie gegenüber dem Magazin Bunte.

"Ich habe so einen tollen Mann und ich weiß, wenn ich es mit jemandem rocken kann, dann mit Felix", ist sie überzeugt.

"Ich glaube, mit den richtigen Leuten an der Seite kann man trotzdem im Beruf bleiben. Und das Wichtigste ist sowieso die Freude und der Spaß daran", so die Schauspielerin, die ihr Umfeld liebevoll "Dorf" nennt.

Forcher ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Schlagersängerin aktiv.