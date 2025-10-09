"Bergdoktor" Hans Sigl stellt klar: "Unsere Ehe war nie in Gefahr"

Seit 17 Jahren sind "Bergdoktor"-Schauspieler Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) jetzt schon verheiratet. Kennengelernt haben die beiden einander in der Flughafenschlange am Weg Richtung Mexiko, wie sie jetzt der Zeitschrift Bunte erzählt haben. Von Liebe auf den ersten Blick möchte Sigl da zwar nicht ganz sprechen: "Das klingt mir zu sehr nach einem Klischee-Ding. Aber ich wusste genau, dass ich mich auf dem Flug sehr gerne sehr lange mit dieser Frau über alles unterhalten wollte."

Und so geschah es dann auch und Susanne ist sich ganz sicher, dass sie alles noch einmal genauso machen würde: "Wir bereuen gar nichts", so Susanne. Die beiden sind aber nicht nur privat, sondern auch beruflich verbunden, denn Susanne ist auch Hans' Managerin. "Ich habe in Susanne die ideale Begleiterin meiner Ideen gefunden. Mein Blickwinkel ist kreativ und impulsiv, Susanne ergänzt mich darüber hinaus unglaublich gut. Es gibt kaum eine Sache, in der wir uns nicht einig sind. Wir haben das perfekte Miteinander", schwärmt Hans Sigl.