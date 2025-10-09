"Bergdoktor" Hans Sigl stellt klar: "Unsere Ehe war nie in Gefahr"
Seit 17 Jahren sind "Bergdoktor"-Schauspieler Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) jetzt schon verheiratet. Kennengelernt haben die beiden einander in der Flughafenschlange am Weg Richtung Mexiko, wie sie jetzt der Zeitschrift Bunte erzählt haben.
Von Liebe auf den ersten Blick möchte Sigl da zwar nicht ganz sprechen: "Das klingt mir zu sehr nach einem Klischee-Ding. Aber ich wusste genau, dass ich mich auf dem Flug sehr gerne sehr lange mit dieser Frau über alles unterhalten wollte."
Und so geschah es dann auch und Susanne ist sich ganz sicher, dass sie alles noch einmal genauso machen würde: "Wir bereuen gar nichts", so Susanne.
Die beiden sind aber nicht nur privat, sondern auch beruflich verbunden, denn Susanne ist auch Hans' Managerin. "Ich habe in Susanne die ideale Begleiterin meiner Ideen gefunden. Mein Blickwinkel ist kreativ und impulsiv, Susanne ergänzt mich darüber hinaus unglaublich gut. Es gibt kaum eine Sache, in der wir uns nicht einig sind. Wir haben das perfekte Miteinander", schwärmt Hans Sigl.
So ganz ohne Reibungspunkte geht's dann aber doch nicht. "Ja, wir streiten und gerne. Wir beide finden Streit wichtig für die Ehehygiene. Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Aber unsere Ehe war nie in Gefahr", wie Hans Sigl sagt.
Und den Grund dafür, dass es so gut klappt, hat er auch parat. "Wir haben uns immer viel Zeit füreinander genommen - auch als die Kinder klein waren und noch in die Schule gingen. Wir hatten jede Woche einen Paartag. Wenn ich viel gearbeitet habe und unterwegs sein musste, haben wir gespürt, dass auch Abstand nicht schadet, wenn wir uns auch sehr vermisst haben."
