"Körperlich anwesend, aber geistig abwesend": Kates Kampf gegen die Einsamkeit

Sie ist selbst dreifache Mutter und macht sich schon seit Jahren für frühkindliche Förderung sowie das Thema mentale Gesundheit stark.

Nun hat Prinzessin Kate zusammen mit Professor Robert Waldinger von der Harvard Medical School einen Essay verfasst. Darin zeigt sie eindrucksvoll, warum bedeutungsvolle Beziehungen die größte Investition sind, die Menschen für ihre Gesundheit, ihr persönliches Glück und ein langes Leben tätigen können.

Prinzessin Kate über "das größte Erbe unserer Kinder"

In dem Essay mit dem Titel "The Power of Human Connection in a Distracted World" (auf Deutsch: "Die Macht menschlicher Verbindungen in einer zerstreuten Welt") skizziert die Princess of Wales wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, wie soziale und emotionale Fähigkeiten, die in den ersten Lebensjahren entwickelt werden, das lebenslange Wohlbefinden prägen.

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers warnt, dass zu viel Zeit vor dem Bildschirm eine "Epidemie der Trennung" auslöse, die das Familienleben störe.

"Wir sind zwar körperlich anwesend, aber geistig abwesend und unfähig, uns voll und ganz auf die Menschen vor uns einzulassen", schreibt Kate in dem mit Waldinger verfassten Aufsatz.