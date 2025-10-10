Nach Meghans PR-Desaster in Paris: Was bei seltenem Auftritt mit Harry auffiel

Wenige Tage nach Herzogin Meghans Solo-Trip zur Fashion Week Paris, präsentierten sich die Sussexes bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt in New York. Prinz Harry und seine Frau waren gemeinsam bei der Project Healthy Mind Gala zu Gast, wo sie sich im farblich auf einander abgestimmten Partnerlook präsentierten. Meghan und Harry demonstrieren Zusammenhalt Meghan trug ein komplett schwarzes Armani-Kostüm mit tief ausgeschnittenem Blazer und passender Hose. Abgerundet wurde das Outfit von einer schwarzen Clutch, während sich Harry für einen Anzug und eine Krawatte in Schwarz entschied.

Das Ehepaar wurde bei der Veranstaltung mit der Auszeichnung "Humanitarians of the Year" geehrt. Damit wurde ihre gemeinsame Arbeit gewürdigt, die Meghan und Harry über ihre Archewell Foundation leisten, um die digitale Welt für junge Menschen und ihre Familien sicherer zu machen. Im vergangenen Monat hatten die Sussexes im Vorfeld ihres geplanten Auftritts angesichts der bevorstehenden Auszeichnung erklärt: "Als Eltern wurden wir durch die Kraft ihrer Geschichten zum Handeln bewegt und es ist uns eine Ehre, sie zu unterstützen." Bei der Project Healthy Mind Gala demonstrierte das Paar nicht nur die Wahl ihrer Outfits betreffend Zusammenhalt. Als sie für die Fotografen posierten, hielten die beiden fast durchgehend Händchen

Als sie die Bühne betraten, war ebenfalls deutlich zu spüren, dass sie auf einer gemeinsamen Mission sind. Sussexes sprachen über ihre Kinder "Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind erst sechs und vier Jahre alt", sagte Meghan, als sie zusammen mit Harry die Bühne betrat. "Kann man das glauben?" Dann kam die Herzogin von Sussex auf Herausforderungen zu sprechen, denen Eltern im digitalen Zeitalter gegenüberstehen. "Zum Glück sind sie noch zu jung für soziale Medien, aber wir wissen, dass dieser Tag kommen wird. Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen und uns gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen können", erklärte sie in ihrer Rede.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Eduardo Munoz Meghan und Harry

Harry indes klärte das Publikum darüber auf, wie die Archewell-Initiative "The Parents Network" Eltern und Familien unterstützt, die von Online- und Social-Media-Schäden betroffen sind. "Heute Abend sind wir alle hier zusammen, um uns auf eines der drängendsten Probleme unserer Zeit zu konzentrieren", sagte Harry. "Dies ist ein entscheidender Moment in unserer gemeinsamen Mission, Kinder zu schützen und Familien im digitalen Zeitalter zu unterstützen, und wir können dies nicht ohne Sie tun."

Was seine Körpersprache betrifft, zeigte sich Herry gegenüber seiner Frau regelrecht beschützend. Er wich ihr nicht von der Seite. Meghans Paris-Reise wurde zum PR-Desaster Die Herzogin von Sussex hatte sich zuletzt mit massiver Kritik konfrontiert gesehen. Ihr Ausflug zur Fashion Show von Balenciaga in Paris wurde regelrecht zum PR-Desaster. Für Unverständnis hatte der Umstand gesorgt, dass sie sich in einem Video in einer Limousine nahe dem Unfallort ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana zeigte und eine lässige Pose an den Tag legte. Nicht nur auf Socia-Media handelte sich die zweifache Mutter damit Kritik ein. Adels-Experten konnten darüber nur den Kopf schütteln. So stellte etwa Royal-Kenner Richard Fitzwilliams im Gespräch mit der Daily Mail fest. "Das ist jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich." Er hält den Clip für ein PR-Fiasko und versichert: "Kein Berater würde so etwas jemals raten!" Auch Meghans Benehmen bei der Balenciaga Fashion-Show wurde zur Zielscheibe von Kritik. Die Herzogin von Sussex saß in der ersten Reihe und wurde dabei gefilmt, wie sie in einem bestimmten Moment ein Kichern nicht unterdrücken konnte, während die anderen Anwesenden ernst blieben.