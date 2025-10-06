PR-Fiasko: Meghan löst Empörung mit Video am Ort von Dianas Tod aus

Herzogin Meghan hat sich (einmal mehr) für ein Posting auf Instagram Kritik eingehandelt. Am Wochenende besuchte die zweifache Mutter die Fashion Show von Balenciaga in Paris. Die Reise fand ohne ihren Ehemann Prinz Harry statt. Auf Instagram gab Meghan Einblicke in ihren Trip nach Paris.

Für Unverständnis sorgt allerdings der Umstand, dass sie sich in einem Video in einer Limousine nahe dem Unfallort ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana zeigt und eine lässige Pose an den Tag legt.

Meghan: Shitstorm für Video von Fahrt an Dianas Unfallort vorbei

In dem Clip wird Meghan scheinbar durch Paris chauffiert. Das Video ist aus ihrer Perspektive gefilmt, mit hochgelagerten Füßen. Die Fahrt führte über die Brücken Pont Alexandre III und den Pont des Invalides. Dieser befindet sich nur wenige Meter vom Pont de l'Alma-Tunnel entfernt - jenem Ort, an dem ihre Schwiegermutter Diana 1997 tödlich verunglückt ist.