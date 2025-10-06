PR-Fiasko: Meghan löst Empörung mit Video am Ort von Dianas Tod aus
Zusammenfassung
- Herzogin Meghan postete ein Video aus einer Limousine nahe dem Unfallort von Prinzessin Diana während ihres Paris-Trips.
- Das Video, in dem Meghan lässig posiert, löste in sozialen Medien einen Shitstorm und Vorwürfe der Unsensibilität aus.
- Royal-Experten und Nutzer kritisieren das Posting und bezeichnen Meghans Verhalten als gedankenlos.
Herzogin Meghan hat sich (einmal mehr) für ein Posting auf Instagram Kritik eingehandelt. Am Wochenende besuchte die zweifache Mutter die Fashion Show von Balenciaga in Paris. Die Reise fand ohne ihren Ehemann Prinz Harry statt. Auf Instagram gab Meghan Einblicke in ihren Trip nach Paris.
Für Unverständnis sorgt allerdings der Umstand, dass sie sich in einem Video in einer Limousine nahe dem Unfallort ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana zeigt und eine lässige Pose an den Tag legt.
Meghan: Shitstorm für Video von Fahrt an Dianas Unfallort vorbei
In dem Clip wird Meghan scheinbar durch Paris chauffiert. Das Video ist aus ihrer Perspektive gefilmt, mit hochgelagerten Füßen. Die Fahrt führte über die Brücken Pont Alexandre III und den Pont des Invalides. Dieser befindet sich nur wenige Meter vom Pont de l'Alma-Tunnel entfernt - jenem Ort, an dem ihre Schwiegermutter Diana 1997 tödlich verunglückt ist.
Gepostet hatte Meghan das Video in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story.
Auf X (ehemals) Twitter hagelt es für den Clip jedoch herbe Kritik. Der Herzogin von Sussex wird unter anderem Gedankenlosigkeit vorgeworfen.
Zahlreiche User bezeichneten Meghan als "unsensibel".
"Wenn ich Meghan Markle sehe, [...], wie sie sich selbst filmt, wie sie am Pont de l’Alma-Tunnel vorbeifährt, wo Diana ihr Leben verlor, mit scheinbar gefühlloser Haltung [...] bringt mich zum Kochen", schreibt jemand.
PR-Fiasko
Auch Adels-Experten können darüber nur den Kopf schütteln. So stellt etwa Royal-Kenner Richard Fitzwilliams im Gespräch mit der Daily Mail fest. "Das ist jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich." Er hält den Clip für ein PR-Fiasko und versichert: "Kein Berater würde so etwas jemals raten!"
