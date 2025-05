Herzogin Meghan: Detail an ihrem Hochzeitstags-Posting irritiert

Am 19. Mai 2018 trauten sich Harry und die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle in Windsor Castle. Das Paar lebt inzwischen in den USA und hat zwei gemeinsame Kinder. Diese Woche haben die beiden Hochzeitsjubiläum gefeiert.

Die 43-Jährige erwähnte ihren Ehemann mit keiner Silbe persönlich. "Sieben Jahre Ehe. Ein Leben voller Geschichten", schrieb Meghan, bevor sie fortfuhr: "Vielen Dank an alle (ob an unserer Seite oder aus der Ferne), die uns während unserer Liebesgeschichte geliebt und unterstützt haben – wir schätzen euch."

"Moment, sollte es nicht an HARRY gerichtet sein und nicht an 'euch alle, die uns unterstützt haben'? Wessen Jahrestag ist es?", fragt sich eine Nutzerin.

"Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Jubiläumsnachricht gesehen habe, die an andere Personen und nicht an den Ehepartner gerichtet war", lautet ein Kommentar. "Es ist so ein seltsamer Beitrag, als würde sie allen zum Jahrestag gratulieren, weil sie Harrys Namen nicht aussprechen möchte, einfach bizarr", so jemand.