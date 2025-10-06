Von Charlène abgeschaut? Stephanie von Monaco überrascht mit neuem Look

Am 4. Oktober 2025 fand die "Global Gift Gala" zum ersten Mal in Monaco statt. Das Event wurde im Hôtel de Paris Monte-Carlo abgehalten. "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria fungierte als Ehrenvorsitzende, Schauspielerin und Produzentin Maria Bravo als Gründerin und Vorsitzende. Das Event umfasste Aufführungen, ein Galadinner und eine Live-Auktion, um Spenden für die Global Gift Foundation zu sammeln, die bedürftige Frauen, Kinder und Familien unterstützt.

Prinzessin Stephanie mit "Global Gift Philanthropist Award" geehrt

Für eine Überraschung sorgten Camille Gottlieb und ihre Mutter, Prinzessin Stephanie Monaco, welche gemeinsam an der Gala teilnahmen.