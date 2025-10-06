Von Charlène abgeschaut? Stephanie von Monaco überrascht mit neuem Look
Am 4. Oktober 2025 fand die "Global Gift Gala" zum ersten Mal in Monaco statt. Das Event wurde im Hôtel de Paris Monte-Carlo abgehalten. "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria fungierte als Ehrenvorsitzende, Schauspielerin und Produzentin Maria Bravo als Gründerin und Vorsitzende. Das Event umfasste Aufführungen, ein Galadinner und eine Live-Auktion, um Spenden für die Global Gift Foundation zu sammeln, die bedürftige Frauen, Kinder und Familien unterstützt.
Prinzessin Stephanie mit "Global Gift Philanthropist Award" geehrt
Für eine Überraschung sorgten Camille Gottlieb und ihre Mutter, Prinzessin Stephanie Monaco, welche gemeinsam an der Gala teilnahmen.
Fürst Alberts III. Schwester Stephanie hatte eigentlich im Juni 2025 ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Nun machte die 60-Jährige eine seltene Ausnahme, als sie sich mit ihrer Tochter auf dem Red Carpet zeigte.
Stephanie wurde bei der Veranstaltung für ihre jahrzehntelange Arbeit zugunsten von HIV- und Aids-Betroffenen mit dem "Global Gift Philanthropist Award" geehrt.
Ins Auge stach dabei nicht nur Stephanies asymmetrisches Abendkleid, sondern auch ihre pfiffige Pixie-Cut-Frisur. Die ist inzwischen noch etwas kürzer geworden und erinnert inzwischen ein wenig an den Stil, der lange Zeit als das Markenzeichen von Stepnanies Schwägerin Charlène galt.
