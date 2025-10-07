Ehe vor dem Aus? Hilaria Baldwin äußert sich erstmals zu Scheidungsgerüchten
Sie sind seit 2012 verheiratet, haben sieben gemeinsame Kinder und schon einige Krisen zusammen durchgestanden. Kürzlich wurden aber Spekulationen um eine mögliche Trennung von Hilaria und Alec Baldwin laut, nachdem sich Hilaria mehrfach ohne Ehering gezeigt hatte.
Hilaria Baldwin dementiert Trennungsgerüchte
Fans fiel schnell auf, dass die Yoga-Lehrerin in letzter Zeit darauf verzichtete, den Ring zu tragen. Dies löste Fragen zum Beziehungsstatus des Ehepaares aus.
Aufkeimende Gerüchte um eine mögliche Scheidung wurden von Hilaria inzwischen dementiert. Nachdem ein Fan sie gefragt hatte, warum sie ihren Ehering nicht trage, klärte die 41-Jährige ihre Follower mit einem witzigen Clip auf Instagram auf.
"Keine Sorge, Cammy", schrieb Hilaria am 5. Oktober zu einem Instagram-Video, adressiert an die Person, welche die Frage gestellt hatte. "Ich habe meinen Alec-Ersatz hier, während er arbeitet."
In dem Video ist Hilaria Baldwin zu sehen, wie sie mit einem Plüschtier von Alec Baldwins Figur Adam aus dem Film "Beetlejuice" von 1988 kuschelt.
Den angesteckten Ehering präsentiert sie dabei demonstrativ.
"Und der Ring ist genau hier", fügte Hilaria hinzu und klärte darüber auf, warum sie bei den Proben für die 34. Staffel der ABC-Show "Dancing with The Stars" auf das Schmuckstück verzichtet.
Sie würde den Ring "beim Proben nicht trage, weil es bei dem ganzen verrückten Zeug, das wir machen, weh tut", so Alec Baldwins Frau.
