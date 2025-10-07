Ehe vor dem Aus? Hilaria Baldwin äußert sich erstmals zu Scheidungsgerüchten

Sie sind seit 2012 verheiratet, haben sieben gemeinsame Kinder und schon einige Krisen zusammen durchgestanden. Kürzlich wurden aber Spekulationen um eine mögliche Trennung von Hilaria und Alec Baldwin laut, nachdem sich Hilaria mehrfach ohne Ehering gezeigt hatte.

Hilaria Baldwin dementiert Trennungsgerüchte

Fans fiel schnell auf, dass die Yoga-Lehrerin in letzter Zeit darauf verzichtete, den Ring zu tragen. Dies löste Fragen zum Beziehungsstatus des Ehepaares aus.

Aufkeimende Gerüchte um eine mögliche Scheidung wurden von Hilaria inzwischen dementiert. Nachdem ein Fan sie gefragt hatte, warum sie ihren Ehering nicht trage, klärte die 41-Jährige ihre Follower mit einem witzigen Clip auf Instagram auf.